Triathlon : Liam Müller vom TC FIKO Rostock gewinnt den Deutschland-Cup

Der B-Jugendliche triumphiert beim 30. Paradies-Triathlon in Jena.

Rostock | Triathlet Milan Müller vom TC FIKO Rostock hat in Jena den Deutschland-Cup der B-Jugend für sich entschieden. In dieser Altersklasse war die nationale Meisterschaft bereits am 18. Juli während des Unwetters im bayerischen Schongau vergeben worden, dessen weitere Rennen dann abgebrochen wurden. „Milan hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Platz eins...

