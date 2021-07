Rudern in Rostock : Till Martini & Co. als Hoffnungslauf-Sieger sicher ins A-Finale

Bei den U23-Weltmeisterschaften in Racice machte der deutsche Achter am Freitag eine klare Ansage: Er will am Sonntag mit den US-Amerikanern, den Briten und den Niederländern um die Medaillen kämpfen.

Rostock | Die nächste Generation des Deutschland-Achters fährt nach dem Europameister-Titel 2020 auch bei den gegenwärtigen U23-Weltmeisterschaften im tschechischen Racice um Edelmetall. Das mittlerweile von Till Martini (Olympischer Ruder-Club Rostock) gesteuerte „Schiff“ hatte am Freitag in seinem Hoffnungslauf wie prophezeit und erhofft keine Probleme, das A...

