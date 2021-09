Triathlon : Thomas Winkelmann von der TG triZack Rostock wird Europameister

Bei der EM in Valencia setzt er sich in 1:00:47 Stunden vor dem Spanier Pedro Barbudo Garnido (1:02:11) in seiner Altersklasse 35 bis 39 Jahre durch.

Rostock | 2021 ist das Jahr von Thomas Winkelmann: Vize-Weltmeister auf der Langdistanz im Aquabike, Doppel-Europameister im „normalen“ Aquabike sowie Aquathlon und nun die nächste „Goldene“: Sprint-Europameister im Triathlon der Altersklasse 35 bis 39 Jahre bei den kontinentalen Titelkämpfen am Sonnabend im spanischen Valencia! Der gebürtige Kogeler verwies na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.