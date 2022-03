Ringen in Rostock : Warnemünder Talente überzeugen beim ersten Wettkampf in Torgelow

Debütant Erik Backes gewinnt fünf Kämpfe und seine erste Goldmedaille.

Rostock | Mit neun Ringer-Talenten hat sich der SV Warnemünde am Sonnabend am ersten verbandsinternen Nachwuchsturnier in Torgelow beteiligt, an dem 78 Sportler/innen teilnahmen – so viele wie sonst nur bei Landesmeisterschaften. Für die jüngsten Ringer/innen im Alter von fünf Jahren war es der erste Wettkampf überhaupt, für die Erprobten unter ihnen der erste ...

