Eishockey in Rostock : Spiel der REC Piranhas gegen Krefeld muss wegen Corona ausfallen

Auch die Partie in Tilburg, die Dienstag stattfinden sollte, ist bereits gestrichen. Vereins-Vizepräsident Christian Trems: „Es wird verdammt schwer und stressig, bis zum 13. März die ausgefallenen Spiele nachzuholen.“

Rostock | Am Freitag hatte es für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in der Oberliga Nord ein 0:6 bei den Herner EV Miners gegeben, was Headcoach Chris Stanley so kommentierte: „Wir haben gut für 30 bis 35 Minuten gespielt. Die letzten sechs Minuten (Spielstand 0:3 – d. Red.) wollten wir noch mal alles versuchen und haben dabei unsere Defensivaufgaben v...

