Leichtathletik in Rostock : Speerwerfer Eric Frank startet beim Norddeutschen Winterwurf

Nach intensivem Training will Eric Frank in Potsdam ein erstes „Lebenszeichen“ in Richtung Konkurrenz setzen.

Rostock | Speerwerfer Eric Frank vom 1. LAV Rostock startet am Sonntag bei den Norddeutschen Winterwurf-Meisterschaften in Potsdam. „Eigentlich wollten wir gar keinen Wettbewerb bestreiten, doch Anfang der Woche haben wir ein paar Würfe im Freien absolviert, die ersten in diesem Jahr, und das sah gar nicht so schlecht aus. Daher haben wir entschieden, dass wir ...

