Leichtathletik in Rostock : Speerwerfer Eric Frank scheitert in der Qualifikation der U20-EM

Am Ende fehlt dem 19-Jährigen trotz guten Wurfgefühls ein guter halber Meter für das Weiterkommen.

Rostock | Speerwerfer Eric Frank hat bei den U20-Europameisterschaften in Tallinn (Estland) den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Mit 65,54 Metern langte es nur zu Platz 16 in der Qualifikation. Hätte der 19-Jährige den Speer in Richtung seiner Bestleistung von 68,60 Metern geworfen, wäre er ohne Probleme weitergekommen. 66,12 Meter reichten am Ende für den zwölfte...

