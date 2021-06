Leichtathletik in Rostock : Speerwerfen mit Wunschmusik für Team des 1. LAV in Zweibrücken

Trainer Mark Frank und seine Schützlinge sind am Sonnabend bei „Sky’s the Limit“ zu Gast. Für Emely Grenzer, Lilly Urban und Sohn Eric Frank geht es um die Normen für die U20-Welt- und -Europameisterschaften.

Rostock | Mit fast 44 steht Mark Frank vor seinen ersten Olympischen Spielen. Auf der sogenannten Long List befindet sich jedenfalls sein Name, und zur Einkleidung in Kienbaum war der frühere Weltklasse-Speerwerfer am Dienstag auch schon mal. Als Aktivem war dem Deutschen Meister von 2009 Olympia nicht vergönnt – in seiner Funktion als Bundestrainer Speer ...

