Shorttrack in Rostock : Kurzbesuch zu Hause: „Als wären wir unser eigenes Gastkind“

Der 26. Hanse-Cup und zugleich erste Deutschland-Cup der Saison brachte auch ein Wiedersehen mit zwei großen Talenten des ESV Turbine, Betty Moeske und Svea Rothe, die seit August 2020 in Dresden leben und trainieren.

Rostock | „Wir freuen uns, mal wieder zu Hause zu sein. Allerdings ist es sehr ungewohnt und ein bisschen komisch. Vor allem, nur so kurz zu Hause zu sein. Das ist ein bisschen so, als wären wir unser eigenes Gastkind“, schmunzelte Svea, die in der Leistungsgruppe 1 Zehnte wurde. „Ich lag mit Fieber im Bett und dachte, das wird nie im Leben was“ Freilich ...

