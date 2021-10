Shorttrack in Rostock : Adrian Lüdtke im „Clinch“ mit Olympiasieger Shaoang Liu

Beim Weltcup II im Kurzbahn-Eisschnelllauf im japanischen Nagoya war der noch 22-Jährige direkt in das Ausscheiden des ungarischen Stars verwickelt. Der wurde für ein gefährliches Überholmanöver disqualifiziert.

Rostock | Für Shorttracker Adrian Lüdtke vom ESV Turbine ist der zweite von vier Weltcups 2021 in Nagoya (Japan) so gut wie beendet, er läuft am Sonnabend nur noch in den Ranking Finals über 1500 und 1000 Meter. Dabei war vor allem auf den 1500 Metern einiges los. „Er hat mich in der Kurve rausgeschossen“ Im Vorlauf wurde der Rostocker von dem Belgier ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.