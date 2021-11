Laufen in Rostock : Dr. Sabine Engelmann gewinnt Halbmarathon in Altersklasse W 60

Damit schneidet die Sportlerin vom Lauftreff des 1. LAV beim 2. Salzlauf in Marlow als Gesamtfünfte ab. Auch beim 25. Nebelsee-Lauf in Lärz gab es Rostocker Erfolge.

Rostock | Beim 2. Salzlauf in Marlow sicherte sich Erhard Fischer vom Lauftreff des 1. LAV über fünf Kilometer nach 35:53 Minuten den ersten Platz in der Altersklasse M 70. Auf dem obersten Podest standen auch Roswitha Carlson aus Pastow (W 60/39:04) sowie in der W 50 die Rostockerin Christine Radtke (35:54). Andreas Kaufmann (36:49) war der Schnellste der M 35...

