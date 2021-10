Fußball-Landesliga Nord : Der SV Hafen Rostock muss jetzt langsam mal wieder punkten

Nach drei Niederlagen hintereinander bleiben nur noch die „Derbys“ am Sonnabend gegen Graal-Müritz und eine Woche später in Laage, dann beginnt die „ewige“ Winterpause (bis zum Wochenende 19./20. März 2022!).

Rostock | Für den SV Hafen spitzt sich die Lage in der Fußball-Landesliga Nord allmählich zu: Nach drei „Nullrunden“ (Stralsund 1:3, in Baabe 1:2, Bergen 0:4) befinden sich die Rostocker erstmals in der laufenden Saison auf einem Abstiegsplatz, sind plötzlich Vorletzter. Dahinter kommt nur noch der Doberaner FC. Jedoch bestimmt nicht mehr lange (zuletzt je z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.