Rostockerinnen bei den Para-EM : Die knifflige Aufgabe über 100 Meter Brust gelöst

Katherina Rösler vom Hanse-Schwimmverein meistert auf Madeira den Vorlauf und stellt eine tolle neue Bestzeit auf.

Rostock | Auch am dritten Tag der in Funchal auf Madeira (Portugal) im Para-Schwimmen stattfindenden offenen Europameisterschaften – offizielle Bezeichnung „World Para Swimming European Open Championships“ – standen mit Katherina Rösler (Klasse SB7) und Neele Labudda (S12) zwei Aktive des Hanse-Schwimmvereins Rostock in den Finals. Die 20-jährige „Kathi“ hat...

