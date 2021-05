Handball in Rostock : Martina Ćorković für die Beachhandball-EM nominiert

Die Spielmacherin von den Dolphins ist in Warna vom 13. bis 18. Juli mit der kroatischen Nationalmannschaft dabei.

Rostock | Martina Ćorković vom Drittligisten Rostocker HC ist für die Europameisterschaft im Beachhandball vom 13. bis 18. Juli an der bulgarischen Schwarzmeer-Küste in Warna in die Nationalmannschaft ihres Heimatlandes Kroatien berufen worden. Die Rückraumspielerin von den Dolphins ist eine leidenschaftliche Akteurin dieses Metiers und gewann schon als Juniori...

