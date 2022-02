Wasserball in Rostock : Wolfgang „Geist“ Richter ist tot

Die Rostocker Wasserball-Legende – langjähriger Spieler, Trainer und Funktionär – starb am Sonnabend kurz nach Vollendung des 82. Lebensjahres.

Rostock | Wolfgang Richter wurde am 28. Januar 1940 in Döbeln geboren. Als Kind spielte der drahtige Sachse, den seine Sportfreunde „Geist“ nannten, auch mal Feldhandball, doch mit 13, 14 war klar: Er wird Wasserballer. Vom SC Rotation Leipzig wechselte er 1959 zum ASK Rostock. Hier sollte er während seines Armeedienstes in der DDR-Oberliga Erfahrungen sammeln,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.