Triathlon in Rostock : Dämpfer für TriTeam in Grimma bei Wettkampf ohne Wasser

Nach dem zweiten Wettbewerb der 2. Bundesliga fallen die Rostocker von Platz 5 auf 10 zurück.

Grimma | Grimma und sein Muldental-Triathlon ist für die Dreikämpfer des TriTeams der TG triZack Rostock seit jeher ein ungeliebtes Pflaster. Das nicht nur wegen des berühmt-berüchtigten Kopfsteinpflasters und der komplizierten Mulde-Strömung. Platzierungen im Vorderfeld waren in der 2. Bundesliga eher die Ausnahme. So auch am Sonntag im zweiten Wettbewerb der...

