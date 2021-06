Triathlon in Rostock : Karl Diedrich mit KTT 01 Köln Fünfter in Mixed-Relay-Staffel

Karl Diedrich vom TC FIKO hat am Donnerstag bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin seine Feuertaufe in der Elite-Klasse bestanden. Dabei maß er sich mit den Olympia-Startern Justus Nieschlag und Jonas Schomburg.

Rostock | Karl startete für ProAthletes KTT 01 Köln im Mixed-Relay-Wettbewerb. Zu absolvieren, abwechselnd durch Frau/Mann/Frau/Mann, waren je 250 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und 1,4 Kilometer Laufen. Den Meistertitel sicherte sich das EJOT Team TV Buschhütten (1:02:08 Stunden) vor Triathlon Potsdam (1:02:45). Diedrich belegte mit KTT 01 Rang f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.