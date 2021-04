Triathlon in Rostock : Karl Diedrich ist für die EM-Qualifikation zugelassen

„Die Freude über einen der drei offenen Startplätze ist natürlich groß“, sagt sein Trainer Andreas Klütsch vom TC FIKO.

Rostock | Das ging schnell: Nur zwei Tage nach der letzten Überprüfung hat die Leistungssport-Konferenz der Deutschen Triathlon Union (DTU) den endgültigen Athletenkreis zur Teilnahme an der Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften (18. bis 20. Juni Kitzbühel/Österreich), die am 14. Mai an der Sportschule Kienbaum stattfindet, bekanntgegeben. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.