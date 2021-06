Triathlon in Rostock : Super! Thomas Winkelmann wird zum zweiten Mal Europameister

Der Athlet von der TG triZack zeigt auch im Aquabike über 1,9 Kilometer Schwimmen und 90 Kilometer Radfahren eine Top-Leistung und dankt „meiner Frau Marika, die mir stets den Rücken freihält, für die Unterstützung“.

Rostock | Thomas Winkelmann ist „Wiederholungstäter“: Nachdem sich der 38-Jährige bei der Multisport-EM Kaiserwinkl-Walchsee bereits am Donnerstag in der Altersklasse 35-39 den Titel im Aquathlon (ein Kilometer Schwimmen, fünf Kilometer Laufen) sicherte, machte er am Sonntag in Österreich das Double perfekt: Europameister auch im Aquabike! Der Triathlet der ...

