Shorttrack in Rostock : „Ich kann, denke ich, endlich mal wieder angreifen“

Adrian Lüdtke ist vor dem Weltcup III der Saison ab Donnerstag in Debrecen zuversichtlich. Der 23-Jährige vom ESV Turbine hofft, dass sein Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen in Erfüllung geht.

Rostock | Montag in aller Frühe von Dresden nach Frankfurt am Main, Weiterflug nach Budapest, im Anschluss zweieinhalb Stunden mit dem Bus nach Debrecen: Hier, beim Weltcup III 2021, will Shorttracker Adrian Lüdtke vom ESV Turbine ab Donnerstag zumindest den ersten Schritt vollziehen, um sich für die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in Peking zu qualifi...

