Rudern in Rostock : Mathilda Kitzmann ist „wieder da“ und will ein U23-WM-Ticket

Für die Qualifikation am Sonnabend bei der Ratzeburger Regatta kam sie vom Studium an der Stanford University in Kalifornien zurück nach Hause. Sie ist nicht die Einzige aus MV, die sich Chancen auf Racice ausrechnet.

Rostock | Am Bundesstützpunkt Rostock des Deutschen Ruderverbandes in Kessin geht es derzeit zu wie im Taubenschlag. So ist nicht nur Mathilda Kitzmann (Rostocker Ruder-Club) „wieder da“, mit ihr erscheinen im Laufe des Mittwoch auch fünf weitere in den USA studierende U23-Kader-Athletinnen sowie zwei aus Potsdam an der Warnow. Ziel ist es, aus ihnen zwei gu...

