Beachsoccer in Rostock : Robben wollen ihren Titel zurück

Mit nahezu vollzähligem Kader wollen die Robben mindestens das Final 4 in Warnemünde erreichen. Auch der der 1. FC Versandkostenfrei ist wieder am Start.

Rostock | Deutlich später als in den Vorjahren – geschuldet Corona und dem internationalen Spielplan – startet am Wochenende die Deutsche Beachsoccer Liga in ihre knapp einmonatige Saison. Nach dem Auftakt in Norderstedt stehen an den beiden folgenden Wochenenden Spieltage in Düsseldorf und München auf dem Programm. Das Finale mit den besten vier Teams geht End...

