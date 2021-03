REC Piranhas : Selbstbewusst gegen Halle und Leipzig

Dabei müssen die Rostocker Eishockey-Cracks möglicherweise auf bis zur vier Akteure verzichten.

Rostock | Nach dem erlösenden Befreiungsschlag am Dienstag in der heimischen Eishalle gegen Diez-Limburg stehen die Rostocker Piranhas vor einem Wochenende mit zwei Auswärtsspielen. Am Freitag (20 Uhr) sind zunächst die Icefighters Leipzig Gastgeber, am Sonntag (17 Uhr) müssen die Piranhas im benachbarten Halle bei den Saale Bulls ran. Bisher nur Niederlagen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.