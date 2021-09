Judo in Rostock : Annika Würfel lässt keine Zweifel an Titelverteidigung aufkommen

Ganz souverän wird die 21-Jährige vom VfK Bau in der Stuttgarter SCHARRena erneut Deutsche Meisterin bei den Frauen. Sie gewann alle ihre vier Kämpfe, davon drei vorzeitig, und scheint auf dem Weg nach Paris 2024 zu sein

Rostock | Sie scheint bereits auf dem Weg Richtung Paris 2024 zu sein: Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock hat ihren Titel vom Januar 2020 verteidigt, ist an gleicher Stelle, in der Stuttgarter SCHARRena, erneut Deutsche Meisterin bei den Frauen in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm geworden. Und das, obwohl Perspektivkader Würfel noch immer dem Nachwuchs...

