Judo-Grand Slam in Tel Aviv : Rostockerin Annika Würfel schnuppert an einer Sensation

Ganz stark: Die 21-Jährige gewinnt ihren ersten Kampf und zwingt im zweiten die Olympiasiegerin in den Golden Score.

Rostock | U23-Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock hat beim Grand Slam der Frauen in Tel Aviv an einer Sensation geschnuppert: Sie ging gegen Olympiasiegerin Majlinda Kelmendi aus dem Kosovo in Führung, gestaltete die vier Minuten Kampfzeit letztlich ausgegli...

