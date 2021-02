Rostocker Judoka in Israel : Annika Würfel darf endlich wieder Leute werfen

Die 21-Jährige vom VfK Bau Rostock startet nach fast einem Jahr ohne Wettkampf beim Frauen-Grand Slam in Tel Aviv.

Rostock | „Endlich mal wieder Leute nehmen und werfen“: Am Donnerstag geht der Wunsch von U23-Judoka Annika Würfel in Erfüllung, nachdem sie wegen Corona seit dem 7. März 2020 – Bronze bei den Deutschen U21-Meisterschaften in Frankfurt (Oder) – keinen Wettkampf m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.