Goalball in Rostock : Der RGC Hansa besiegt Paralympics-Sieger Litauen

Felix Rogge sorgte mit seinem Golden Goal für die große Überraschung. Auch die Frauen und die U 23 des RGC überzeugen.

Rostock | Faustdicke Überraschung durch den RGC Hansa: Die Rostocker bezwangen am Sonntag im Finale des Inter Goalball Cups den amtierenden Paralympics-Sieger Litauen mit 8:7 in der Verlängerung durch ein Golden Goal von Felix Rogge. „Das gibt uns natürlich weiteren Schub für die kommenden Monate in der Vorbereitung auf die Paralympics in Tokio.“ Dabei ...

