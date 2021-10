Fußball in Rostock : RFC spielt auf wie im Rausch, Hansa II gelingt Befreiungsschlag

7:0 gegen Neuruppin und 4:0 über Pampow – beide Oberliga-Mannschaften aus der Hansestadt feiern am Sonnabend hohe Siege. Die A-Junioren des FC Hansa verlieren am Freitag in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin mit 1:2.

Rostock | Der Rostocker FC befindet sich weiter in bestechender Form und dominiert die Fußball-Oberliga Nordost/Nord. Das Heimspiel gegen Kellerkind MSV Neuruppin gewann der Tabellenführer mit 7:0 (3:0. Trainer Vladimir Liutyi: „Es hätte durchaus noch höher ausgehen können, da wir noch einiges an guten Chancen liegen ließen. Die Jungs nehmen jeden Gegner ern...

