Eishockey in Rostock : Wildes letztes Drittel mit sechs Toren beim 7:5-Erfolg des REC

Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs bezwangen in der Oberliga Nord die Moskitos Essen nach dem 4:1-Auswärtssieg am Freitag auch am Sonntagabend und hängten sie damit in der Tabelle deutlich ab.

Rostock | Nach dem 7:5 (0:2, 3:1, 4:2) in der Eishalle Schillingallee haben die Rostocker im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze in der Tabelle sieben Punkte Vorsprung auf den Verfolger und sind jetzt sogar Neunter. Die REC Piranhas sind Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung „Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben zu viele einfache Fehler gema...

