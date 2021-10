Eishockey in Rostock : REC Piranhas verlieren gegen die Hannover Indians mit 4:6

Alles Anrennen brachte nichts mehr. Es gab noch einige gute Torchancen. So traf Maximilian Herz nur den Außenpfosten (49.), doch der Puck wollte nicht mehr rein. Am Sonntag geht es bei den Icefighters Leipzig weiter.

Rostock | Mit 4:6 (1:0, 2:5, 1:1) verloren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Freitagabend in der Oberliga Nord in der heimischen Eishalle Schillingallee gegen die Hannover Indians. Am Sonntag um 18 Uhr gastiert der REC bei den Icefighters Leipzig. Verteidiger Jonas Gerstung fehlt wegen Erkrankung Am Freitag mussten die Ostseestädter neben C...

