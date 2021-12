Eishockey in Rostock : Gekämpft, gerackert, aus allen Lagen geschossen – vergeblich

Mit 2:6 (0:1, 2:3, 0:2) verloren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntagabend in der Oberliga Nord beim Herforder EV. Es haperte vor allem im ersten Drittel an der Chancenverwertung.

Rostock | Lucas Di Berardo und Lukas Schaffrath kehrten wieder in den Kader beziehungsweise ins Tor zurück. Wegen Krankheit fehlte Verteidiger Florian Kraus. So lief es Freitag gegen Halle „Wir hatten die besseren Chancen, darunter einen Penalty, konnten daraus aber nichts machen“, schilderte REC-Mannschaftsleiter Dirk Weiemann das erste Drittel. „Herfo...

