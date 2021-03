Eishockey in Rostock : REC Piranhas verlieren 3:4 bei den Saale Bulls in Halle

Zu allem Überfluss handelte sich August von Ungern-Sternberg eine Spieldauer-Disziplinarstrafe ein und ist gesperrt.

Rostock | Mit 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) verloren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Dienstagabend ihr Spiel der Oberliga Nord im Sparkassen-Eisdom bei den Saale Bulls des MEC Halle 04. Die Gäste zeigten beim Favoriten ein gutes erstes Drittel und gingen durch Matthew Pistilli nicht unverdient in Führung, bevor die Hallenser in Überzahl zweimal ihre Klas...

