Eishockey in Rostock : „Es war schon sehr bitter, hier noch so deutlich zu unterliegen“

Mit 2:7 (1:1, 0:2, 1:4) verlieren die Piranhas des REC mit ihrem kleinen Kader in der Oberliga Nord am Sonntagabend bei den Icefighters Leipzig im Kohlrabizirkus.

Rostock | Sie mussten wieder auf Constantin Koopmann, Dante Hahn, Tim Marek, Lukas Lenk und Jonas Gerstung verzichten, traten also erneut nur mit einem 13+2-Kader an. Schwer, mit diesem kleinen Kader 60 Minuten Gas zu geben „Ich weiß, dass es sehr schwer ist, mit diesem kleinen Kader 60 Minuten Gas zu geben“, sagte Trainer Chris Stanley nach dem 4:6 am Fr...

