Eishockey in Rostock : 0:4 verloren – nichts zu holen für die REC Piranhas

Die Gäste von den Icefighters Leipzig spielten ihre Cleverness in der Überzahl effektiv aus, das konnten die Gastgeber nicht verhindern. Schon am Dienstag um 20 Uhr geht es bei den Eisbären Hamm weiter.

Rostock | Mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) verloren die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntagabend in der Eishalle Schillingallee (leider ohne Zuschauer) in der Oberliga Nord gegen die Icefighters Leipzig. „Wir zeigten im dritten Drittel (nach 0:2-Rückstand – d. Red.) viel Charakter und wehrten uns. Torhüter Lukas Schaffrath hat für uns ein sehr starkes S...

