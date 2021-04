Eishockey in Rostock : Piranhas unterliegen bei den Hannover Scorpions 3:5

Die Gäste hielten gut dagegen, konnten aber in Spiel eins des Play-off-Viertelfinals die Niederlage nicht verhindern.

Rostock | Mit dem Schwung von fünf Siegen aus sechs Spielen gingen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in das Play-off-Viertelfinale der Oberliga Nord. Spiel eins der Serie „Best of three“ verloren sie allerdings am Freitagabend bei Hauptrunden-Meister Hannover Scorpions in dessen hus de groot Eisarena mit 3:5 (1:3, 2:1, 0:1). Weiter geht es am Sonnta...

