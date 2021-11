Eishockey in Rostock : Piranhas setzen sich bei Moskitos Essen im Penaltyschießen durch

Mit 5:4 (1:0, 3:0, 0:4, 1:0) holten sie in der Oberliga Nord am Sonntagabend erneut, wie schon am Freitag, zwei der drei Punkte. Allerdings führten sie vor dem dritten Drittel schon 4:0…

Rostock | Das 4:3 nach Verlängerung am Freitagabend gegen den gleichen Kontrahenten hatte Trainer Chris Stanley so kommentiert: „Wir waren gleich von Beginn an hellwach, spielten zwei gute Drittel. Im dritten konnten wir nicht mehr so zusetzen, da setzte uns Essen stark unter Druck. Mit Lucas Di Berardo hatten wir heute aber auch einen sehr guten Torwart, zeigt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.