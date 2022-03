Eishockey in Rostock : Piranhas brechen im Mitteldrittel völlig auseinander

Mit 4:12 verlor der REC am Dienstagabend das Pre-Play-off-Hinspiel gegen den Herner EV. Damit sind die Erfolgsaussichten für den entscheidenden zweiten Vergleich am Mittwoch um 20 Uhr auswärts praktisch gleich null.

Rostock | Nach dem 1:4 gegen den Letzten Hamm und dem 3:7 in Krefeld zum Abschluss der Hauptrunde ging es auch am Dienstag in der Eishalle Schillingallee schlecht los für den REC, der ohne die erkrankten Kevin Lavallée, Luca Ladusch und Lucas Di Berardo auskommen musste. Erst begann die Partie, weil einer der Schiedsrichter zu spät kam, mit 15 Minuten Verzögeru...

