Eishockey : Der REC bildet eine Spielgemeinschaft mit Timmendorf

Im Nachwuchsbereich, so wurde bei der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben, kommt es künftig zu einer Kooperation.

von Arne Taron

19. Juli 2019, 14:43 Uhr

Rostock | Bei der Jahreshauptversammlung des Rostocker Eishockey-Clubs unlängst im HCC übernahm Dirk Szatkowski nach der Begrüßung und ein paar einleitenden Worten des Präsidenten Mike Specht wieder die Versammlungsleitung und führte durch die Tagesordnung. Es folgten die Rechenschaftsberichte des Präsidenten, des Schatzmeisters, des Breitensport-Beauftragten und des Jugendwartes sowie der Bericht des Kassenprüfers. Mike Specht machte noch einmal deutlich, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist und welche besonderen Herausforderungen sie mit sich bringt. Die neu gewählte Jugendwartin Dana Rudolphi teilte den Mitgliedern mit, dass der REC in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit dem EHC Timmendorfer Strand 06 eingeht und so vier Vertretungen im Spiel- und Turnierbetrieb halten wird.

Für die erste Mannschaft, bei der das vergangene Jahr mit einem leichten finanzielle Plus abgeschlossen wurde, zog Mike Specht ein positives Fazit. Im Hinblick auf die nächste Saison wies er auch auf die stetig steigenden Kosten und Herausforderungen hin, die die Liga-Entwicklung nach sich ziehe, und welchen Arbeitsaufwand all dies im Hintergrund erfordere.

Tobias Mundt stellte für den Breitensport fest, dass bei den Freibeutern im vergangenen Jahr einige Nachwuchsakteure erfolgreich in den Trainings- und Spielbetrieb integriert werden konnten. 2019/20 wird die Mannschaft erneut in der 5. Liga antreten. Die Old Stars beabsichtigen kommende Saison noch einmal weit zu reisen und an einem Turnier in Österreich teilzunehmen.

Abschließend wurde der Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet und die Versammlung mit einem Schlusswort des Präsidenten beendet.