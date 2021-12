Eishockey in Rostock : 9:0 kein Rekord – Piranhas gewannen auch schon mal 18:0 und 25:3

Der höchste Saisonsieg bei den Hammer Eisbären war nicht zugleich auch der höchste in der Oberliga Nord. Dort empfängt der REC am Donnerstag vor leeren Rängen in der Schillingallee die Tilburg Trappers,

Rostock | Am Dienstag gelang den Piranhas mit dem 9:0 beim Schlusslicht Hammer Eisbären der höchste Saisonsieg. Der klarste Erfolg in der Oberliga Nord überhaupt war es aber nicht. So gab es in der Saison 2011/12 ein 18:0 bei den EC Wedemark Scorpions und in der Saison davor ein 23:5 bei den Salzgitter Icefighters. Offensiv-Erfolge von Hamm in die nächsten S...

