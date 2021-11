Eishockey in Rostock : „Wir lernen aktuell, was es heißt und bedeutet zu gewinnen“

Zu ungewohnter Zeit am Dienstagabend müssen die Piranhas des REC wieder in der Oberliga Nord ran. Um 20 Uhr treffen sie in der heimischen Eishalle Schillingallee auf die Herner EV Miners.

Rostock | Die Gäste belegen gegenwärtig mit einem Spiel weniger als der REC und einem Punkt mehr Platz sieben. In der ersten Partie nahm das Team aus Nordrhein-Westfalen drei Punkte aus Rostock mit (6:3). Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle hergestellt Die Piranhas landeten am Freitag mit dem 5:1 in Hamm ihren dritten Sieg in Folge und stellten...

