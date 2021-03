Rostocker Shorttracker bei WM : Adrian Lüdtke kommt nicht ganz ran an die „Süßigkeiten“

Aber er lief bei den Weltmeisterschaften in Dordrecht deutschen Rekord über 500 Meter und erreichte ein Halbfinale.

Rostock | Der Italiener Luca Spechenhauser räumte im Viertelfinale mit rüpelhaftem Einsatz zwei Kontrahenten (und damit auch sich selbst) ab, der Weg war frei, und Adrian Lüdtke lief am Sonntag bei den Shorttrack-Weltmeisterschaften in Dordrecht ins Halbfinale über 1000 Meter. Am Ende wurde er auf dieser Strecke Zehnter. Im Gesamtklassement kam der Rostocker...

