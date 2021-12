Basketball : Rostock Seawolves wollen die Siegesserie beim VfL Bochum ausbauen

Die Rostocker feierten zuletzt sieben Erfolge nacheinander und streben auch bei den heimstarken Bochumern nach dem Maximum.

Rostock | Die Rostock Seawolves wollen nach dem spielfreien Wochenende ihre Erfolgsserie in der 2. Basketball-Bundesliga ProA fortsetzen. Am Sonnabend um 19 Uhr gastieren die Wölfe beim VfL Bochum und streben den achten Sieg in Folge an, um ihren dritten Rang zu verteidigen. Weiterlesen: Nachwuchsduo für die U16-Nationalmannschaft nominiert Mit jeweils fü...

