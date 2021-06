Basketball : Rostock Seawolves verlängern den Vertrag mit Till Gloger

Der Center hat einen Kontrakt bis zum Sommer 2023 beim Zweitligisten unterschrieben.

Rostock | Die Rostock Seawolves setzen weiter auf Kontinuität, was in der Basketballszene eigentlich Seltenheitswert hat. Der Zweitligist verlängerte nach Sid-Marlon Theis und Behnam Yakhchali auch den Vertrag mit Center Till Gloger für zwei Jahre bis zum Sommer 2023. „Mit Till Gloger wird ein weiterer Eckpfeiler in Rostock bleiben. Er ist seit vielen Jahren ...

