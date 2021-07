Basketball in Rostock : Kapitän Michael Jost bleibt bei den Rostock Seawolves

Der Power Forward geht bei den Wölfen ins vierte Jahr in der 2. Bundesliga ProA.

Rostock | Die Rostock Seawolves haben weitere Personalentscheidungen im Hinblick auf die kommende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA getroffen. Während Kapitän Michael „Mitch“ Jost in seine vierte Saison bei den Wölfen geht, wird Jarelle Reischel den Verein verlassen. „Als ich vor drei Jahren nach Rostock kam, war es von Anfang an ein schönes Gefühl,...

