2. Basketball-Bundesliga : Rostock Seawolves empfangen RASTA Vechta

Für Seawolves-Kapitän Chris Carter kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Der Spielmacher will seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen.

Rostock | Bei Spielmacher Chris Carter von den Rostock Seawolves steigt die Vorfreude. Für den 30-Jährigen wird das Heimspiel des Basketball-Zweitligisten am Sonntag (Sprungball: 16.30 Uhr, Rostocker Stadthalle, Livestream ab 16 Uhr auf sportdeutschland.tv) gegen Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta eine ganz besondere Partie. Der Kapitän der Wölfe spielte von 2017 bis 2019 für die Niedersachsen und feierte mit ihnen den Aufstieg in die Eliteklasse. „Ich habe tolle Erinnerungen an meine Zeit in Vechta, vor allem die Aufstiegssaison 2017/18 war besonders“, betont der US-Amerikaner, der in New York geboren wurde. Mit Josh Young gibt es auf Vechtaer Seite allerdings nur noch einen Spieler, mit dem Chris Carter zusammengespielt hat. Das Team wurde neu aufgestellt. Carter wechselte 2019 nach Chemnitz und schloss sich ein Jahr später den Seawolves an. Rostocker wollen zurück in die Erfolgsspur Viel Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, gibt es für Chris Carter nicht. Sein Fokus liegt darauf, seine Mannschaft am Sonntag zurück in die Erfolgsspur zu führen. Nach der Niederlage im jüngsten Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven (98:112) – der zweiten Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen – hatten die Rostock Seawolves am zurückliegenden Wochenende frei. Das Spitzenspiel des Zweiten (15 Siege aus 19 Spielen) bei Verfolger Tigers Tübingen (13/18) musste abgesagt werden. Die Mannschaft aus der Universitätsstadt in Baden-Württemberg hatte mehrere Corona-Fälle und war nicht spielfähig. Beide Teams hatten zuletzt Corona-bedingt spielfrei Allerdings kommt auch Rasta Vechta ohne Spielpraxis. Die geplante Partie gegen die wiha Panthers Schwenningen musste ebenfalls Corona-bedingt abgesagt werden, da ein Großteil der Vechtaer Mannschaft in häusliche Isolation musste. Am Montag konnte sich das Team von Coach Vladimir Lucic freitesten und wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Wir sind froh, dass es unserem Profi wieder gut geht – das ist in so einer Situation das Allerwichtigste“, sagt Rasta-Chef Stefan Niemeyer in einer Meldung des Vereins. „In Anbetracht der Tatsache, dass sich keinerlei weitere Infektionen ergeben haben, darf man wohl sagen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind.“ Die Impfaktionen innerhalb des Clubs hätten sich wohl bezahlt gemacht. Vor der Corona-bedingten Zwangspause hatte Vechta gegen Trier, Nürnberg und Paderborn teils deutliche Niederlagen kassiert. Mit einer Bilanz von sieben Siegen gegenüber zwölf Pleiten stehen die Niedersachsen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz. Spiel gegen Tigers Tübingen abgesagt Dennoch warnt Seawolves-Coach Christian Held vor dem Gegner: „Von der Qualität im Kader ist Rasta Vechta eines der Top-Teams der Liga. Jeder Spieler hat bereits erfolgreich an anderen Standorten gespielt. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt.“ Die Rostock Seawolves haben die vergangenen Tage zur Regeneration und Vorbereitung auf das Spiel genutzt. Sie können voraussichtlich mit vollem Kader in das Duell gegen Rasta Vechta gehen. Das Hinspiel haben die Ostseestädter zum Saisonstart mit 68:54 gewonnen. Seawolves hoffen auf Zuschauer-Rückkehr Sollte bis einschließlich Freitag die Corona-Ampel für Rostock auf der Stufe 3 (Orange) bleiben, wären für Sonntag sogar 200 Zuschauer in der Rostocker Stadthalle zugelassen. Diese Tickets würden dann unter den Dauerkarteninhabern verlost werden, teilen die Verantwortlichen der Rostock Seawolves mit. Sie hoffen, in Zukunft unabhängig von der Corona-Warnstufe wieder mehr Zuschauer bei ihren Heimspielen begrüßen zu dürfen. Gespräche darüber laufen mit dem Sozialministerium. Weiterlesen: Jetzt abstimmen für die Rostock Seawolves bei der NNN-Sportlerwahl 2021 ...

