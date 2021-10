Basketball in Rostock : Die Seawolves wollen am Sonnabend zurück in die Erfolgsspur

Beim Team Ehingen Urspring streben sie nach zuletzt zwei Niederlagen (85:95 bei den Bayer Giants Leverkusen, 83:97 gegen Tigers Tübingen) ab 19 Uhr ihren zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga ProA an.

Rostock | Die Rostock Seawolves sind am 4. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA bereits zum dritten Mal in dieser Saison auswärts gefordert. Sie treten am Sonnabend um 19 Uhr beim Team Ehingen Urspring an. Nach zuletzt zwei Niederlagen (85:95 bei den Bayer Giants Leverkusen, 83:97 gegen Tigers Tübingen) wollen die Wölfe, die auf Platz elf stehen, gegen...

