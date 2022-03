Eishockey in Rostock : Rostock Piranhas genießen Rückkehr aufs Eis

Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause haben die Ostseestädter gut zurück in die Spur gefunden. Am Freitag wollen sie gegen Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären einen weiteren Sieg nachlegen. Es geht um eine gute Ausgangsposition in den Pre-Play-Offs.

Rostock | Zu sehr ungewohnter Zeit um 16 Uhr geht es für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Club (REC) am Freitag in der Eishalle Schillingallee gegen das Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären weiter. Die Rostocker wollen auch das dritte Aufeinandertreffen der Saison (vorher 9:0 und 5:1) siegreich gestalten. Am Sonntag um 18 Uhr soll dann in Krefeld das letzte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.