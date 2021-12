American Football in Rostock : Die Griffins verstärken ihr Trainerteam mit Andrecus Lindley

Die Greifen hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Tradition sehr guter US-amerikanischer Offense Coaches in Rostock. Deshalb verpflichtete der Zweitligist für die kommende Saison den ehemals sehr guten Angreifer.

Rostock | Als Offense Assistant Coach soll Lindley seinen Teil zum gefährlichen Laufspiel der Griffins beitragen. Er kümmert sich also insbesondere um die starken Männer der O-Line sowie die Running Backs. Lindley verbrachte nach seinem Abschluss an der Jacksonville State University in Alabama viele Jahre seiner Karriere in Deutschland. Er war u. a. Running ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.