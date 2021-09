Ringen in Rostock : Luisa Scheel gewinnt den internationalen Freidenfelds Cup in Riga

Die 18-Jährige vom SV Warnemünde besiegte im Finale die EM-Dritte Viktoria Øverby aus Norwegen mit 3:0 und freut sich jetzt auf ihren Einsatz in der Brandenburgliga, die am 6. November auch in Rostock Station macht.

Rostock | Nächster großer Erfolg für Ringerin Luisa Scheel vom SV Warnemünde: Die Deutsche Vize-Meisterin in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm – zudem jeweils Fünfte bei den Juniorinnen-Europa- und -Weltmeisterschaften – entschied den internationalen Freidenfelds Cup in der lettischen Hauptstadt Riga für sich. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“ Ku...

