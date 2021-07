Goalball in Rostock : Deutschland verpatzt die Generalprobe vor den Paralympics

Mit den Rostockern Reno Tiede und Felix Rogge (beide RGC Hansa) wird das Team beim Turnier in Litauen nach vier Niederlagen in sechs Spielen nur Fünfter.

Rostock | Die deutschen Goalballer um die Rostocker Reno Tiede und Felix Rogge (beide RGC Hansa) haben am Wochenende in Litauen die Generalprobe für die Paralympics in Tokio verpatzt. Von sechs Partien wurden nur zwei gewonnen. Unter anderem setzte es Niederlagen gegen die drei Gruppengegner in Japan: Türkei (3:5), Ukraine (5:6) und Belgien (8:9). Am Ende stand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.